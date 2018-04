Dalal Massad: "Pasé un feo momento y estoy esperando que la producción de Mirtha me llame"

Carla Peterson, Mercedes Ninci, Luis Novaresio, Enrique Pinti, Antonio Laje convirtieron al programa del sábado de La Chiqui en el blanco de numerosas críticas. En las redes sociales, así como en distintos programas de televisión, también proliferaron comentarios negativos hacia el ciclo televisivo.





Lo cierto es que una de las invitadas del sábado también fue Dalal Massad, madre del soldado Daniel Massad, quien murió en la Batalla del Monte Longdon el 11 de junio de 1982.

Embed









Carla Peterson manifestó su indignación por el poco espacio que le dieron a la madre del soldado: "¿Se están arrepintiendo de hacer programas de opinadores? La mamá de un soldado caído en Malvinas se merece más respeto. No es Mirtha. Son todos. Nos merecemos más respeto. Vayan a un corte y pidan disculpas. Apaguen sus televisores. Abracen a sus hijos. Y disfruten de estos días para dar el paso", señaló la actriz y mujer de Martín Lousteau en Twitter.

Embed La mama de un soldado caído en mailvinas se merece más respeto. No es Mirtha. Son todos — carla peterson (@carlapetersonA) 1 de abril de 2018









Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Dalal manifestó: "Pasé un feo momento, yo no sabía quiénes eran los invitados al programa. Me enteré ese día leyendo el diario. Mirtha se disculpó conmigo ya que no pude hablar casi nada, habré hablado unos siete minutos. No pude contar todo sobre la historia de mi hijo, una lástima lo que sucedió".





"Estoy esperando que la producción me llame y también se disculpe porque no sabía que iba a vivir ese momento. Empezaron a discutir a los gritos y me quedé callada escuchando lo que pasaba. Me sentí muy incómoda, fue tremendo. No me quedaba otra que estar ahí, espero que me llamen y me den una explicación", remarcó.





"Al finalizar el programa nos sacamos una foto y todo quedó ahí. Lo mío era un tema delicado y nunca pensé que se iba a mezclar con eso. Si piensan que el rating lo iban a tener por esta señora están equivocados, porque todo el país estaba conectado por este tema de mi viaje a Malvinas que fue reciente. Recibí muchos mensajes en todo este tiempo por mi causa. Ojalá me den otra oportunidad para poder contar toda mi historia", pidió la señora, quien también había expresado su desilusión por su paso en el programa de Legrand en "De mañana", el ciclo que se emite en A24 con Fernando Carnota y Soledad Larghi.