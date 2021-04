Dady Briva y Midachi no se la juegan a un humor deconstruido: "¿Querrá nuestro público?"

Dady Brieva pasó por Lo de Mariana, el nuevo programa de Mariana Fabbiani en El Trece, y habló sobre la posibilidad de un cambio de humor dentro de MIDACHI, el trío cómico que compone junto a Miguel Del Sel y el Chino Volpato.

“Es medio jodido avenirse a los tiempo nuevos. Quizás ya no haya un tiempo para nosotros”, afirmó Dady Brieva sobre la posibilidad del reencuentro del trío MIDACHI.

“Se ve que no tuvimos ni la intención, ni el coraje. Estamos más para aniversarios... Además, ¿nuestro público querrá un Midachi deconstruido?”, añadió.

Dady Brieva viene de recibir el alta tras contagiarse de COVID: "Me sentí mal. Te da una cierta cantidad de incertidumbres. Cuando tuve hepatitis ibas blanco y orinabas Coca Cola. Acá hay una serie de síntomas distintos. Es bastante embromado. Me asusté mucho. No sabés para dónde se va a disparar. Un día te dicen ‘vos’ y no estas preparado. Empezás a pensar en los hijos…”.