Dady Brieva y su dura crítica sobre "La Casa de Papel": "El libreto es malo y los actores no son buenos"

"La casa de Papel", que hace un par de semanas estrenó su segunda temporada en Netflix y ya aseguraron que habrá una tercera, revolucionó Argentina y el mundo. La serie española





se cansaron de los mamelucos rojos, las caretas de Dalí y las versiones de Bella Ciao. En esta oportunidad, Dady Brieva fue bastante contundente con la serie. Sin embargo, algunos





"Yo tengo un discurso científico de por qué La Casa de papel no me gusta. Vi cinco o seis capítulos, el guión me parece original, no me parece que el libreto sea bueno", dijo Dady en diálogo con Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek en el programa radial "Modo Sábado".





"No me parece que los actores sean buenos. La idea original es buena. El idioma español no me seduce. Me jode al oído", agregó el actor, respecto a sus preferencias como espectador.