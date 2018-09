Dady Brieva tras su polémica frase contra Macri: "Hace tres años que me vienen esmerilando"

Dady Brieva dialogó con "Nosotros a la mañana" (El Trece) luego de haberse llamado a silencio tras las críticas que recibió sobre su opinión política del gobierno actual. dialogó conluego de haberse llamado a silencio tras las críticas que recibió sobre su opinión política del gobierno actual.





El comediante dijo "me parece que es exagerado todo lo que se dice y las entradas. Ya se verá. Hace tres años que me pasa esto. No vayas a creer que esto es de ahora...".





"El mata gato, la tapa de THC, lo que supuestamente le dije a la gobernadora que no le dije... Hace tres años que me vienen esmerilando. Que la golpeé a la Chipi también... Es un esmerilamiento periódico a mí que va más allá de la frasecita desacertada que pude haber dicho enojado y dolido", indicó Dady en un audio que le mandó a Tomás Dente. indicó Dady en un audio que le mandó a

"No me interesa aclarar en un audio lo que digo. Se baratea todo lo que uno dice y se agranda más. Esto se va a temrinar en un par de días y por eso no quiero seguir aclarando", explicó.





"La verdad es que se están vendiendo más entradas que la semana pasada. No sé de dónde sacaste que vendo menos. Estoy sufriendo, pero lo que sufren todos los teatros del país", finalizó.