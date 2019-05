Dady Brieva: "Perón me enseñó que todos tenemos que tomar champagne y viajar a Miami"

Midachi, Dady Brieva, fue entrevistado por Mauro Viale en A24 y dejó respuestas muy contundentes cuando le preguntaron por la realidad El actor defue entrevistado pory dejó respuestas muy contundentes cuando le preguntaron por la realidad argentina





"¿Sos kirchnerista o peronista?". "Qué pregunta pelotuda, Mauro", respondió Dady, en tono chicanero con el conductor. "Siempre fui peronista y ahora me hice kirchnerista. El kirchnerismo es peronismo. Y sino que lo digan los peronistas que se fueron con Macri. ¿Encontraron más peronismo con Macri que en el kirchnerismo?".

"Qué pensás de Macri", le preguntó Mauro. "Yo no personalizo, son representaciones de ideología", dijo Dady. "Que se corra si no le gusta gobernar, o lo hace mal o no está conforme. Conozco mucha gente que dice 'prefiero pagar 20 mil pesos la luz pero que el negro no viva al lado mío'", agregó.





"Muchos dicen 'pago 500 mangos dos zapallitos, pero no quiero que vuelva la yegua. Hay gente que arenga. La grieta no se supera", dijo. "Hay gente que da zapatillas para tranquilizar su conciencia pero no quieren que esa señora salga de la pobreza. A mi Perón me enseñó que tenemos que vivir todos bien, todos tenemos que tomar champagne, todos tenemos que ir a Miami".

