Dady Brieva: "Me parece bárbaro lo que dijo Casero"

Dady Brieva y Alfredo Casero no era de la mejor, al menos hasta este jueves, cuando luego de escuchar las declaraciones del actor contra el Gobierno de Mauricio Macri, el Midachi decidió bajarle el tomo al conflicto que venía sosteniendo con su colega. Debido a sus diferencias políticas y a unos cuantos cruces que protagonizaron, la relación entreno era de la mejor, al menos hasta este jueves, cuando luego de escuchar las declaraciones del actor contra el Gobierno deel Midachi decidió bajarle el tomo al conflicto que venía sosteniendo con su colega.

En las últimas horas, Casero criticó al gobierno de Cambiemos, asegurando que 'no le importa la gente' y que 'han abandonado a todas las personas que le pusieron el pecho', disparó el humorista, entre otras críticas.

Pero este jueves Dady visitó Intrusos y cuando Jorge Rial le mostró las declaraciones que el ex "Cha cha cha" vertió en diálogo con La Nación, el santafesino decidió bancar al artista.

"Me parece bárbaro lo que dijo Casero. A muchos humoristas y actores nos pusieron como referencia cómo si nosotros votaramos el Presupuesto. Nosotros no somos el gobierno. Hay que dejarnos de matar entre nosotros porque es una pelea insalubre y hay que agarrar a quien maneja todo".

Y agregó: "Hubo una serie de injusticias de un tiempo a esta parte, y no casualmente, sino estratégicamente. Se metieron como una referencia a tipos como Juan José Campanella, Pablo Echarri, Alfredo Casero, yo... Como si votáramos el presupuesto. Y nosotros no lo votamos", afirmó, y en el mismo sentido, agregó: "¡Dejen de matar a los carteros! ¡Déjense de joder!".

"Yo no gané nada defendiendo al kirchnerismo. A mí no me sirve que el país esté mal. Nadie viene a los espectáculos. Lo mío nunca fue personal contra nadie. No puedo ponerme contento porque el país está pasando un momento feo", concluyó con respecto a ese tema.

