Dady Brieva habló de los actos vandálicos en la marquesina del teatro donde se presenta

La semana pasa se supo que el actor Dady Brieva sufrió un escrache en la puerta del teatro donde se presenta con su espectáculo.

El pasado sábado, Sebastián Blutrach, dueño del teatro El Picadero, se encontró con la marquesina del espectáculo de Dady Brieva y la puerta de ingreso vandalizadas con pintura roja y excrementos.

Sobre ese incidente, Dady dijo en su programa radial: "La verdad es que ya esta altura que digan que yo hago un llamamiento por el escrache que tuve en El Picadero... Hace seis años que pasa esto. Está todo bien, pero qué difícil que se hace con estos muchachos. Cómo truncan todo y entonces dije: es mentira".

"Estoy tratando de encontrar las palabras después de limpiar la mierd... que tiraron con pintura roja en la marquesina... Me parece que no las voy a poder encontrar", escribió el propietario en sus redes sociales.

En diálogo con La Nación, el productor expresó: "Es alguien que no maneja el odio de las redes sociales y que lo pasó a la acción. Ningún artista que realiza su trabajo debe ser escrachado. Lo que hace un artista es un espacio de cultura, de arte, de expresión que no debe ser profanado por el odio político. No soy inocente y entiendo que lo que sucedió tiene que ver con el espectáculo que programé de Dady Brieva, que es un artista al que respeto y que me gusta mucho su espectáculo; pero la agresión fue a El Picadero".

