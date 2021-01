Dady Brieva estrenó su obra tras la vandalización de la marquesina

Dady Brieva estrenó el fin de semana su obra “El mago del tiempo” en El Picadero tras aquella vandalización que sufrió la marquesina de la sala hace un mes.

En el espectáculo, el ex integrante de "Midachi" se pone en la piel de un relator que da a conocer situaciones de las que no existen registro, apelando a entrañables personajes, música, canciones, anécdotas, nostalgia y fundamentalmente a su humor.

Durante el lunes, el nombre de Dady fue tendencia en Twitter. Esto tiene que ver con el fuerte repudio que generaron sus declaraciones cuando estaba como presidente Mauricio Macri, donde dijo al aire que quería que a "los argentinos les vaya mal".

El pasado viernes, Brieva estuvo como invitado a "Cortá por Lozano", Telefe, donde contó cómo vive las agresiones que recibe de algunos sectores tras sus polémicos dichos.

“El artista no está para que lo quieran todos. Está en un mundo injusto para cambiar cosas, para cambiar, para meter palos en el sistema, para que pasen cosas”, señaló el actor.

“No se puede comer tallarines y estar flaco a la vez. Me enoja, me asusta cuando se meten con mis hijos, cuando me meten los drones y la nena me dice: Papá, están esos pájaros volando, no quiero dormir más. Sí, lógico. Me han hecho besar la lona, pero bueno. Tampoco voy a cambiar nada, yo no voy a cambiar el presupuesto del 2021, ni voy a hacer nada en CABA. Soy un artista que se expresa, como se expresan todos”, añadió.

