Dady Brieva: "Los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida"

Dady Brieva volvió a generar polémica y se convirtió tendencia en Twitter al hablar de la tirante relación que existe entre los empresarios rurales y el actual gobierno.

En declaraciones a Mauro Viale en "Mauro, la pura verdad", América, el humorista aseguró que, frente al aumento de precios en los alimentos, el Estado tiene que intervenir para garantizar la mesa de los argentinos.

El ex "Midachi" opinó de manera polémica sobre la decisión del Gobierno Nacional de subir las retenciones y establecer cupos a la exportación si el sector agropecuario no frenaba el aumento de precios de los alimentos.

“¡Se animó a tocar a los dioses!”, dijo Dady frente a la advertencia de un paro por parte de los productores. Y luego agregó: “Espero que no sea de esos ladridos que pegamos pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Yo soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano. No nací en Nueva York, nací en Santa Fe. El problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios. Ahí, ya la propiedad privada se pone entre comillas”.

Y explicó: “Si vos me decís que vendés canaletas y tenés el monopolio de las canaletas y la zinguería, no hay problema. Porque la gente no come chapa. Pero cuando se trata de granos y carne, el Estado tiene que estar presente. Tiene que reunirse y dialogar con toda esta gente poderosa del campo, para que por lo menos le aseguren la mesa a los argentinos. Y que después sí, exporten todo lo que quieran”.

“En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?”, finalizó polémico Brieva.