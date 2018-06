Cynthia Aller: "Ya no quería que nadie más me preguntara qué era ese tatuaje"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Lucas Tisera hace ya dos años. Cynthia Aller se tapó el tatuaje que se había hecho en conjunto con su ex parejahace ya dos años.





"El loco" que le decía a Lucas por aquel entonces. La morocha compartió la imagen en Instagram de cómo se tapó el apodoque le decía apor aquel entonces.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Aller quien comentó sobre este tattoo que se tapó: "Ya hace un mes que venía queriendo tapármelo pero estuve de viaje y lo postergaba. Claramente fue una etapa de mi vida muy fea que me afectó mucho psicológicamente y de la cual recién ahora, casi dos años después, puedo hablarte del tema sin quebrarme".

"En su momento estaba convencida y me tatué casi como una adolescente queriendo llevarle la contra al mundo (se ríe). Total no es nada tan grave como veras, lo tapé y ya está", añadió.







"Pasé momentos muy feos con aquella persona que ya no quiero ni nombrar y hasta me da un poco de rechazo ver que lo mencionan en las notas, pero bueno, entiendo que es parte del juego también".





Y finalizó: "Así que por esa razón me faltaba sólo borrar el tattoo, ya no quería que nadie más me preguntara qué era ese tatuaje. Como por suerte y con mucha terapia salí adelante, saqué todo lo malo que viví en esa época y estoy muy feliz".