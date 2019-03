Cynthia Aller: "La ansiedad por conocer a Indie me tiene muy nerviosa... Â¡Estoy por explotar!"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Cynthia Aller realizó el babyshower de su hija Indie y dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre ese importante momento vivido junto a su pareja Maxi, empresario textil. realizó el babyshower de su hijay dialogó en exclusiva consobre ese importante momento vivido junto a su pareja, empresario textil.





"Tengo fecha para los primeros días de abril pero todos incluso mi doctor no creen que pase de fines de marzo ya que soy primeriza y estoy por explotar". comentó en exclusiva la ex "Gran Hermano 2016". . comentó en exclusiva la ex

"Ya estoy de ocho meses y es difícil llevarlo. No duermo, me duele todo el cuerpo, y a eso sumale la ansiedad por conocerla que me tiene muy nerviosa. Pero por suerte, más halla de todo eso, tuve un embarazo saludable que es lo más importante", agregó la morocha.

aller 2.jpg



"Para el babyshower quería hacer todo yo, hasta inflar los globos. Hasta que se acercó la fecha y me di cuenta que no podía con todo así que dejé todos los detalles en manos de Baby Bell Party que junto con otras marcas me hicieron todo tal cual lo soñé para mi futura princesa", amplió Aller.





"Fue algo para familia y amigos más íntimos, todo muy cálido y divertido. Así que nada, ahora sólo nos queda esperar días a la llegada de Indie que con Max no sabemos quien está más nervioso: si él o yo", finalizó.