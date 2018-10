Cynthia Aller: "Hace dos años y medio que estamos en pareja y convivimos"

Cynthia Aller fue una de las participantes de "Gran Hermano 2016". Tras separarse de su compañero de reality Lucas Tisera, la morocha se puso de novia con Maxi, un empresario textil de 51 años. fue una de las participantes deTras separarse de su compañero de reality, la morochase puso de novia con, un empresario textil de 51 años.





Aller confirmó en las últimas horas desde su cuenta de "Quiero contarles una de las noticias más lindas que recibí en este tiempito, VOY A SER MAMÁ ????.. una mezcla de emociones, alegrías, miedos, ansiedad de todo un poco pero sobretodo con Max estamos muy felices ????... Asi que aca t estamos esperando bebito para darte mucho amor! (x ahora no se dejó ver si será nena o nene pero no tengo preferencia mientras sea feliz)", escribió junto a una foto donde muestra la pancita. confirmó en las últimas horas desde su cuenta de Instagram que está embarazada:escribió junto a una foto donde muestra la pancita.

Hace unos meses, en una entrevista, había contado cómo conoció a Maxi: "Lo conocí por uno de mis mejores amigos que trabaja en las carreras de autos (N de la R: Cynthia fue promotora), no tiene nada que ver con los medios. El que nos presentó es Pablo Melillo, que fue novio de Nazarena Vélez".





Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la ex "GH" quien dio detalles de este lindo momento que atraviesa con su pareja.





"Como puse en mi post de Instagram, ¡Estamos muy felices! Hace dos años y medio que estamos en pareja y convivimos, nos amamos mucho y estamos ansiosos esperando la llegada del baby", comentó la modelo.





Y cerró: "Aún no se deja ver qué sexo es y hasta no saberlo no quiero pensar nombres. Pero mientras sea saludable es igual para mí ya que no soy madre todavía, es todo lindo y nuevo".