La curiosa entrevista de Guillermo López a su mujer Nella Ghorghor: "¿Cómo es el Pelado para convivir?"

"El Pelado" Guillermo López y Nella Ghorghor pasaron por el Registro Civil el 13 de abril y, a la semana se implementó el aislamiento social obligatorio a causa del coronavirus.

En medio de la cuarentena, el matrimonio compartió un divetido video en Instagram explicando cómo pasan estos días de aislamiento juntos.

El conductor encaró una divertida entrevista a su mujer sentados en el sillón de la casa.

“¿Es verdad que no subís posteos porque te bañás cada tres días? No quiero reír mucho porque recién me comí un budín y puedo tener un pedazo marmolado en el diente. Pero no importa, porque la cuarentena es eso. ¿O no?”, le pregunta el conductor a Nella a modo de broma. Y Ghorghor le contesta: “Estamos viviendo la vida real”.

Y luego le pegunta: “¿Cómo fueron estos primeros días, que son un montón obviamente? Porque vos te casaste y a la semana el mundo se detuvo...”.

A lo que ella contesta: “Te das cuenta, tanto que la estiraste y la estiraste...”. "¿Vos crees que producto de haber estirado tanto mi soltería se fue todo al carajo?", se pregunta ante eso el conductor.

Y López insiste: “¿Cómo la venís llevando? ¿Cómo es El Pelado para convivir?”. Y Nella explica: “La venimos llevando bien. Con paciencia, como todos”.

Ahí el conductor reflexionó sobre el casamiento con mucho humor: “Ese 13 de marzo fue el último día de una ciudad que funcionaba normal, con clases , con trabajo... Y después, el mundo cambió y la Argentina cambió. ¿En algún momento dijiste: ‘¡Qué cagada me mandé! ¡Me casé y quedé engrampada con éste 24 horas por 7!?’".