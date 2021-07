El cuñado del Pelado López participó en "La Voz Argentina": ¿Cómo le fue?

En la noche del jueves, el cuñado del Pelado López participó en "La Voz Argentina", el exitoso ciclo que conduce Marley por la pantalla de Telefe.

Steban Ghorghor, hermano de Nella -pareja del conductor de "Santo Sábado"- se presentó en las audiciones a ciegas del reality musical pero lamentablemente no tuvo suerte ya que ninguno de los jurados se dio vuelta para elegirlo.

El joven es de de Rosario, tiene 33 años y a los 12 años descubrió su talento por la música. Para su presentación en "La Voz Argentina" eligió un clásico de Elvis Presley, “Always on my mind”.

"La verdad es que lo hiciste precioso, lo hiciste bien, tenes una hermosa voz. La elección de la canción es excelente y la verdad es que me faltó ese factor sorpresa... Ese color distinto en tu voz para que yo diga vamos para verle la cara y descubrirlo a Steban en este caso. Pero eso no quita para nada que tenes una preciosa voz, que tenes que darle con todo porque no todo el mundo canta tan bonito como cantás vos y que nadie se haya dado vuelta en este oportunidad no significa que no tengas que seguir dándole con todo a la música porque de verdad tenes una voz preciosa", fue la devolución de Lali Espósito.

