El cumpleaños del novio de Juanita: baile, guitarras y un silencio que dice mucho

El sábado Agustín Goldenhorn cumplió 42 años y lo celebró a lo grande. El músico y arquitecto realizó un festejo íntimo en su casa en el que estuvieron amigos y a su novia, Juana Viale.

Según los testigos de la velada la pareja se mostró muy divertida: la nieta de Mirtha Legrand bailó y se la veía contenta, pero no contaron ni anunciaron nada sobre un posible embarazo.

La bomba de la llegada de un bebé la tiró Moria Casán en las redes este fin de semana, incluso “La one” arrobó y felicitó a la actriz. Pero desde el círculo íntimo de la pareja lo niegan y se muestran sorprendidos con el dato. De hecho, esta mañana Marcela Tinayre -la madre de Juanita- se comunicó con Tomás Dente y le negó todo.

"Ayer estuve chateando con Marcela Tinayre y hoy me volvió a escribir. Es muy categórica Marcela. Intenté contactar a Juana y ella es muy reticente a escribir. Infiero que ayer debe haber estado muy solicitado su teléfono por los mensajes de periodista y felicitándola o preguntando si es mentira", dijo el periodista en “Nosotros a la mañana”, El Trece.

"Me dice lo siguiente: 'Es falso. No sabemos de dónde salió esta versión. Ante estas versiones hay que aclarar lo absurdo y eso me cansa más'. Es la desmentida categórica de Marcela Tinayre", cerró Dente.

Juana es madre de cuatro hijos: Ambar, con Juan de Debenedectis, y Alí, Silvestre y Ringo (que falleció antes de nacer), con el actor chileno Gonzalo Valenzuela.

Agustín por su parte es padre de dos niños Mila y Silvestre, de dos relaciones distintas.

Aunque están muy enamorados, aún no piensan en la llegada de un bebé en conjunto como contó Moria Casán.