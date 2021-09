Cucho Parisi: la historia del diente y la fiesta que contrataron a Los Auténticos Decadentes por error

Cucho Parisi, líder del grupo Los Auténticos Decadentes, estuvo el miércoles en Los Mammones, América, y contó en detalle la historia del diente que le falta.

"Me pusieron la gotita y me fui a la calle con eso. Tenía la dentadura de un chabón de 50 años y yo tenía casi 40, me dijo el odontólogo. Cuando me dice el precio que salía el arreglo, le digo: me estoy por comprar un terreno en Valeria del Mar", comentó el cantante.

"Era la cosa que no tuve nunca en la costa, eran 30 años sin ver el mar", fundamentó Parisi. "Decime que te hiciste los dientes", le dijo Jey Mammon.

A lo que el cantante retrucó: "No, me compré el terreno. Mi mujer me dice: andá y ponételo".

Y añadió sobre el tema: "Otra fiesta que fui de odontólogos alguien me dice: Cucho, te acordás, tengo una muela que te había sacado".

Por su parte, Moska Lorenzo, percusionista de la banda, después recordó cuando un padre los contrató por error a una fiesta donde el nene quería que vayan los Fabulosos Cadillacs. "Cuando terminó el show nos reímos muchísimo en el camarín", se sinceró.