Cubero sobre la polémica actitud de Nicole: "No creo que haga efecto un pedido así en un canal tan importante"

Fabián Cubero en el programa de Pampita fue durante la última semana uno de los temas más comentados en los pasillos de Telefe. El posible desembarco deen el programa defue durante la última semana uno de los temas más comentados en los pasillos de





PrimiciasYa.com el jueves, a Nicole Neumann no le cayó para nada bien la incorporación de su ex al ciclo de su colega, con quien nunca logró limar las asperezas del pasado. Es que, tal como informóel jueves, ano le cayó para nada bien la incorporación de su ex al ciclo de su colega, con quien nunca logró limar las asperezas del pasado.





La rubia "se puso como loca y llamó a los directivos a los gritos ya que ella pensaba que era una joda y que su ex no firmaría. No quiere que él se sume".





Sucede que la modelo y ex pareja de Cubero se destaca en esa misma productora (Kuarzo) como conductora de "Tardes Nuestras" (KZO) y, además, todas las tardes integra el panel de "Cortá por Lozano" (Telefe).

Pampita sin importarle demasiado lo que piense Nicole. En diálogo con este portal, el novio de Mica Viciconte señaló: "Fui como invitado, es real que tuvo una propuesta para ser panelista porque ahora en junio se me vence el contrato con el fútbol, todavía no había nada claro y tuve reuniones con ellos porque tuve varios ofrecimientos como estar en el programa de Caro como en otro de deportes. Igual mi prioridad pasa siempre por el fútbol y estoy esperando ver que pasa con Vélez para seguir un año más". De todas maneras, Cubero fue al programa desin importarle demasiado lo que piense. En diálogo con este portal, el novio deseñaló:





Y con respecto a la actitud de Nicole, dijo: "Si, sé lo que pasó con ella. Me parece que no tiene que mezclar las cosas. Si me están ofreciendo un trabajo y ella está en el mismo canal, son cosas que no hay que mezclar. Son pensamientos de cada uno y cada uno lo toma a su manera, en todo caso no tiene nada de malo. Igual por ahora no creo que pase en sumarme a lo de Pampita porque surgió la posibilidad de seguir en el fútbol por un año más y esa propuesta la tendría que dejar de lado. Igual en el día de mañana puede ser, nadie sabe... Es algo que me divierte el estar en los medios. No descarto que sea en el programa de Caro u otro lugar".





"Ninguna persona es más grande que un canal, y no creo que por más que lo haya pedido ella, se frene la posibilidad de estar con Pampita. No creo que haga efecto un pedido así ante un canal tan importante como Telefe", remarcó Cubero, durante la presentación que se hizo el viernes por la noche de la nueva campaña para la peluquería Valier, ubicada en Las Cañitas.





Por otro lado, aclaró que nunca intentó conquistar a Pampita, tal como había dicho cuando fue al programa de la novia de Pico Mónaco: "Fue un chiste y está bueno aclararlo porque varios creyeron que era cierto. Jamás hubiese mandado mensaje intentando nada porque es lógico por la enemistad que tuvo ella con Nicole. Además estaba ya con Pico, que es un amigo, por eso lo dije en joda ya que él estaba detrás de cámara ese dia que fui al programa. Fue una chicana".





Por último, Cubero habló sobre el viaje que realizarán durante estos días con Mica: "Hace rato que lo venimos planificando. Nos vamos a Playa del Carmen. Es mi primer viaje que me voy por placer sin las nenas y es una situación rara para mí".





¡Mirá la entrevista completa con Fabián "Poroto" Cubero!