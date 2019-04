Cubero en "Incorrectas": "Desde que conocí a Mica (Viciconte) tengo el corazón sanado"

Vélez aprovechó que su pareja, Mica Viciconte, forma parte del panel de "Incorrectas", ciclo que conduce Moria Casán por la pantalla de Nicole Neumann, en diversos medios pero principalmente en la revista Gente donde sostuvo: "Ya no sabe por dónde pegarme. Cuando una persona tóxica no puede controlarte, trata de controlar la mirada pública sobre vos. Y le queda más fácil intentar hacerme quedar mal frente a todos". El deportista deaprovechó que su pareja,forma parte del panel de "Incorrectas", ciclo que conducepor la pantalla de América , para aclarar y responder a los fuertes dichos de su ex,en diversos medios pero principalmente en la revista Gente donde sostuvo:





"Después de separarnos pasó un año entero diciéndole a mis amigos que moriría con la alianza puesta y que si le pedía perdón, volvía de inmediato". Y contó un detalle muy picante sobre su comentada ruptura, que tuvo lugar a mediados de 2017:





Cierto es que Nicole afirmó además que le pondrá un bozal legal a su ex y a su novia pero no calculó que horas después de la salida a la calle de la revista, el deportista iba a despacharse en el ciclo de América.





"Hay etapas de la vida que hay que dejar atrás. Hace rato que estoy muy bien con Mica. Tengo el corazón sanado. Me amoldé a mi nueva vida de ser padres separado, que no te da la posibilidad de ver a mis hijas todos los días y jugar con ellas. Tengo que adaptarme a lo que firmé. Por eso hago hincapié en esto. Yo no busco nada pero simplemente me preguntan qué pasó y después dicen que expongo todo", dijo Fabián Cubero en relación a seguir enamorado de su ex.





Y agregó: "A mí no me golpeó el tema de los rumores de infidelidad por parte de ella. Lo que más me dolió es lo que te digo, soy un padre muy apegado y me gusta ocuparme de ellas. Esto de romper con la rutina es lo que me dolió. Me fui a un departamento y me aferré a mis hijas y mis amigos. No me quedaba encerrado. Llegaba para dormir hasta que conocía Mica".





Embed



Nicole era novia de Facundo Moyano, sostuvo: "Nunca le hice un reclamo. Yo traté de acomodar un proyecto de familia que se había armado. El rumor que apareció de que ella estaba con alguien fue cuando lo nuestro ya estaba terminado". Asimismo, subrayó mucho que su ex le cambian siempre los periodos de visitas con sus hijas y que ya fueron estipulados en sede judicial. Sobre la exposición de ellas cuandoera novia de, sostuvo:





"Ella es una mujer muy competitiva. Por ahí hay cosas que le molestan. Existe una competencia, pero nosotros conversamos mucho con Mica para ir afianzando nuestra relación. Nunca miramos para otro lado. Hay etapas en la vida que se van cerrando y yo hace rato que superé esta situación", finalizó.