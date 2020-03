¡Lo que hace la cuarentena obligatoria! Susana Giménez hizo por primera vez pollo al horno

Susana Giménez como todos los argentinos ocupa su tiempo en medio de la cuarentena obligatoria en Argentina por el Coronavirus.

La conductora se las rebusca con poca ayuda en la cocina en su casona de Barrio Parque y su hija Mercedes Sarrabayrouse mostró orgullosa el resultado final.

"El primer Pollo que hizo mamá! Lástima que no lo puedo probar, guardame un poco please!!!!!!", expresó Mecha en Instagram con una imagen de cómo quedó la obra recién cocinada.

Luego en diálogo con Tomás Dente en "Nosotros a la mañana", Susana detalló cómo fue la experiencia de hacer un pollo al horno por primera vez.

"Está en el horno, me dijeron una hora y 45 minutos. Yo no sabía prender el horno. Teolinda que trabaja conmigo y vive acá, no se puede ir a su casa, me prendió el horno. A mí me daba miedo el horno", explicó la conductora.

Y agregó: "Me hice un café, no me salía, me gasté toda la caja, pero al final me salió. Tengo una leve esperanza de que esto va a ir apagándose, bajando el número de afectados".