En cuarentena, Ivana Nadal da consejos espirituales: "Ahora es momento de dar amor con una sonrisa, con una palabra..."

Ivana Nadal se ha convertido esta cuarentena en una de las famosas que marcó mayor tendencia en las redes sociales. Ya sea por su ejercicio físico, sus mensajes de “amor propio” o sus sensuales fotos y videos.

En esta oportunidad, la modelo habló de la nueva faceta que incorporó a su vida desde enero, antes de que comience pandemia y posterior la cuarentena el Coronavirus.

Nadal contó que tiene que ver con los espiritual y la importancia del saber perdonarse a uno mismo, de no pensar en que debe matarse haciendo ejercicio y que se debe vivir con felicidad sabiendo quién es uno.

"En esta época me encuentro muy bien conmigo misma y en un despertar espiritual muy grande donde me doy cuenta de que estoy rodeada de cosas hermosas y cada cosa que no lo es tambien tiene que estar en mi vida porque me forma y me hace ser quien soy", señaló en una nota con Caras.

"La vida no puede ser color de rosa porque sería un embole y además no existe. Lo lindo es que pasen cosas buenas y cosas malas, cosas tristes, cosas alegres y cosas que nos sorprendan y hasta nos obliguen, como esta cuarentena a quedarnos adentro para cuidar nuestras vidas, así que yo lo disfruto sabiendo que estoy ayudando a mucha gente. Por supuesto que extraño a mis amigos a mi familia pero no me desespera, no me vuelvo loca en lo que hago, son muchas horas en el mismo lugar y trabajo mucho con mi cabeza", señaló.

Luego, recomendó: "Es momento de encontrarse consigo mismo, de sanarse y perdonarse por cosas que uno haya hecho, por callar. Uno puede hacer lo que quiera con su tiempo, no tiene obligaciones salvo aquellos que tienen familia viviendo con uno pero también deben encontrar el tiempo para ello. Entrenar con sus hijos, pero entrenar no es agarrar 500 kilos y hacer sentadillas, entrenar pasa por otro lado también, hacer Yoga, hacer funcional, hacer terapia, todo es entrenar. Una clase de lo que quieras.... Ayer hablaba con mi papá y llegamos a la conclusión de que por lo menos tenemos herramientas para entretenernos. También, insisto, tratando de verle el lado lindo a la vida, sin ser ilógica. Se por todo lo que estamos pasando. Mucha gente está muriendo por el Coronavirus y mucha gente está perdiendo todo control de su economía".

Por último, Nadal pidió: "Me gustaría dejar un mensaje, que la gente se tomé aunque sea 10 minutos para cada uno y sea recreativo, entrenar, meditar y que no se culpe porque cada uno hace lo que puede es un momento único y esperemos que irrepetible. Hay que dejar de culparse cada día es un nuevo enfrentamiento con uno mismo y hay que hacer lo que se puede".

