Desde la cuarentena, Federico D´Elia reveló secretos y momentos inéditos de “Los Simuladores”

Federico D´elia cumple el aislamiento de forma voluntaria para evitar más contagios por la pandamia de coronavirus. Desde su casa, el actor decidió revelar los secretos de “Los simuladores” para entretener a todos sus seguidores que también están en sus casa en cuarentena.

D´elía siempre cuenta que lo que más le piden es que vuelvan a grabar la serie que tuvo dos temporadas y salió por Telefe en 2002. El programa también tuvo como protagonista a Diego Peretti, Damián Szifron, Alejandro Fiore y Martín Seefeld.

“Arrancamos el 2do y último día de “chusmeríos de Los Simuladores”, seguramente un poco más corto porque no se cuanto más tengo para contar y aclaro a los 10 mil seguidores nuevos que a partir de mañana seguiremos con la programación habitual: fútbol. #YoMeQuedoEnCasa”, comenzó escribiendo el actor.

“Cuál fue la escena que más les costó hacer? Sea por dificultades-tentada-etc”, le preguntaron. “Varias pero en el cap 1, que lo hicimos nosotros sin el canal, mientras grabábamos en el bar (Cabrera y Arévalo) se escuchó una explosión y automáticamente se cortó la luz, uno de los nuestros había cortado un cable (nos colgábamos)y dejamos a la manzana sin energía. #Lossimuladores”, respondió.

“Fede, la escena del tortoni de “uno se revela contra el sistema y el sistema cada vez más enriquecido” la escribió szifron? Que genialidad esa escena”, le consultó otro seguidor. “Todo lo que se dice en los capítulos lo escribió Szifrón acompañado de su equipo de trabajo”, dijo el actor.

“Se planteó una tercera temporada/pelicula en ese momento o cuando grabaron el capítulo final sabían que ya se terminaba para siempre”, consultaron. “Sabíamos que se terminaba ....además grabamos esa escena después de muchos días sin vernos”, respondió.

“El episodio del testigo español, que se va a mozambique, donde se filmó la escena donde se convierte en monje?”, y contestó: “En Piriapolis, Uruguay”.

“Como mandaron en cana al museo paleontológico Egidio Feruglio!!! Eso no se hace”, le escribieron y Federico sumó: “Nos llegó carta documento del museo por eso, si mal no recuerdo, se puso una aclaración al final del cap. También llegó carta doc de Marvel x el capítulo “El vengador infantil” , tuvimos que ir a reunirnos a sus oficinas les quería robar todos los muñecos, ja”.

“¿Realmente fumabas habano o solo fingias para la escena?”, le preguntaron: “Solo escena y como era para tv compraban habanos berretas, todo un asco”, respondió.

“¿Alguno de ustedes a la hora de grabar tuvo algún accidente cercano a la muerte?”. “Real no, inventado si. Estábamos grabando en un barco (cap NASA) y cuando terminamos prendo el teléfono y tenía un msje. de mi vieja para ver si estaba bien porque en la radio decían que Peretti me había pegado y me había dejado inconsciente”, reveló.

“¿Alguno se engripo cuando grababan las caminatas en la lluvia? Jaja”: “No. Lo hicimos para el piloto, o sea que no sabíamos ni siquiera si el programa iba a salir, cuando salió lo volvimos a hacer pero nos gustó + el nuestro que fue el que usamos, después hicimos el de la 2da temp y yo lo hice en Madrid, siempre en invierno”, agregó.

“Leí que en la época en que salía el programa les llegaron a ustedes un montón de cartas de gente que realmente les escribía a los Simuladores para que les solucionaran sus problemas. Alguna vez respondieron alguna?”, y le contestó: “si y no”.

“Quiero pormenores de LA escena del beso mexicano”: “Lo único que recuerdo es que antes de grabar nos dieron la noticia de que una vez terminado el cap. se iban a parar las grabaciones porque el país había colapsado, estábamos comiendo canelones de verdura, el actor al que MEDINA besaba también”, contó.

