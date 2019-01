¿Cuánto dinero le ofrecieron a Ulises Bueno por sexo?

Rodrigo, realizó una entrevista con Pía Shaw para El cantante de cuarteto, hermano de, realizó una entrevista con Pía Shaw para Infama y, durante la charla, terminó confesando la insólita propuesta que le hicieron.

"Pagarme 40 lucas por sexo", dijo Ulises ante la pregunta de la periodista Pía Shaw. "Nada, para tener relaciones conmigo", agregó.

"¿Aceptaste?", insistió Pía. "No, estás loca. Si me hubiera agarrado 12 años atrás sí, estaba cagado de hambre. Pero ahora no porque lo mío es otra cosa", se rio el cantante.

Ante la sorpresa de la periodista, Ulises agregó entre risas: "No es mala, eh. Habría que pensarla de nuevo".

Además, volvió a hablar sobre los "problemas" que le trae la fama y algunas curiosidades a la hora de ir al supermercado. "Le pido a mi asistente que vaya al super porque si voy empiezan 'mirá está comprando ofertas ¿Qué, no puedo comprar ofertas yo?".

