El crudo testimonio de Walas, el cantante de Massacre que tuvo COVID: "Me salvaron la vida"

Guillermo Walas Cidade, más conocido como Walas de Massacre, compartió un video en Instagram sobre su experiencia con el Covid-19.

Después de casi 6 meses de aislamiento, Massacre formó parte de lo que fue el Cosquín Rock virtual que se llevó a cabo hace algunas semanas.

Luego de tal evento, Walas empezó a tener síntomas COVID pero aparentemente no asistió a ningún nosocomio.

"Hola chiques, ya estoy alta, en realidad sigo con el tratamiento pero desde acá, pero quería contarles rápidamente mi experiencia COVID para que fundamentalmente se cuiden porque esto no es joda. Yo tuve una experiencia de dos semanas. La primera estuve en mi casa manejando la fiebre altísima que tenía, iba de 38 a 40, una pesadilla, física, emocional, insomnio, inapetencia, no comía, no bebía, no iba al baño, una cosa horrorosa, espantosa", relató en su video.

Y precisó: "La segunda fase voy a la Clínica Bazterrica, ahí me hacen los estudios, los hisopados y me internan durante una semana, con oxígeno y bajo 10 fármacos. Orales, intravenosos, inyectados, me salvaron la vida, realmente. Eso es lo que yo recomiendo. No hacerse el Di Caprio renacido como hice yo si no rápidamente ante los síntomas que tengas ir a controlarte. En la clínica Bazterrica realmente me salvaron la vida. Me atendieron sensacionalmente".

Por último, agradeció a todo el personal de la salud del Bazterrica y dijo que le salvaron la vida. También afirmó que aunque muchos descrean el coronavirus es un monstruo: "Estoy muy agradecido con todo el personal del cuarto piso, todas las noches miraba por la ventana y pedía que por favor no le falte a nadie una cama, un plato de comida, un sandwich. Esto no es ni conspiracionismo ni mentira, el coronavirus es real, es un monstruo, un dragón que te ataca, no se lo desea a nadie, ni siquiera a los que inventaron el virus y por favor a cuidarse. No salir al pedo. Es realmente una pesadilla. Muchísimas gracias por todos los mensajes de amor. Voy bajando esos fármacos. Y con los Massacre preparando lo que va a ser el mejor disco en años. Por favor, a cuidarse. Esto no es joda. Para los que dicen que es mentira, no, no es joda. Mi experiencia. Cuidense mucho".

