El crudo relato de Ángela Leiva: "Me acostaba con Mariano (Zelaya), me daba vuelta y lloraba"

En febrero de 2019, Ángela Leiva hizo pública su traumática separación con Mariano Zelaya. En una entrevista realizada en "Secretos Veraderos", América, la joven cantante relató lo que vivió con él.

"Hubo tiempos felices y hasta llegúe a pensar en casarme... pero después lo fui dilatando. Él me lleva 13 años, lo conocí cuando tenía 19 y estuvimos como pareja y trabajando juntos poco más de 8 años... Yo fui creciendo como mujer y eso a él mucho no le gustó... Cuando yo decido separarme de él como mujer, le dije que podíamos seguir trabajando juntos... Nunca pensé que me podía perjudicar si para mí seguía siendo como mi Dios... Pero empecé a darme cuenta de sus manejos... el hablaba mucho, me manejaba psicológicamente... Todo el tiempo era una máquina de manipularme", dijo.

LEER TAMBIÉN: La novia de Eduardo Feinmann habló sobre la salud del periodista, internado con coronavirus

Y agregó: "Me fui con una mano atrás y otra adelante. Él se quedó con todo. Por lo que me dijo, invirtió todo en una productora muy grande, que la tiene él, pero también es mía. Yo no me quedé con nada... Alquilo el lugar donde vivo, que es a donde me fui cuando me separé... Yo siento que nunca me amó... ésto no se le hace a alguien por el que sentiste amor... Me sacó de las plataformas digitales, censuró los 6 discos que saqué... Pierdo el 50% de los shows porque él se encarga de bajarme las contrataciones".

Un año y medio después y en pleno auge del "Cantando 2020", la joven estuvo en "Mujeres del trece" y amplió sobre cómo fueron esos días.

"Estuve ocho años con él, que era 14 años mayor que yo. Durante la relación manejó mi carrera artística, mi agenda, producía mis discos. Lo amaba y confiaba ciegamente en él”, dijo.

Y añadió: "En los últimos tres o cuatro años, ya no había amor por lo menos de mi parte. Como mujer no me sentía cómoda estando con él. Mis primeros intentos por separarme fueron fallidos porque realizaba un trabajo psicológico sobre mí, me hacía creer que sin él no era nada".

"Me costó tres años de mi vida. Fueron muy sufridos. Uno a veces habla fríamente sobre lo difícil que es acostarse con un hombre que no ama. No hablo del sexo, sino de acostarse en una cama con el hombre que no amás. Es muy tremendo. Yo me acostaba con él a la noche, se apagaba la luz, me daba vuelta y lloraba. Fue duro. Lo único que me sacaba de ese lugar eran mis giras, mi trabajo, que gracias a Dios nunca paró", finalizó.

LEER TAMBIÉN: Rodrigo Lussich ya tiene equipo para "El show de los escandalones": ¡La lista de su panel!