La cruda confesión de Luifa Galesio: "En mi vida nunca lloré tanto por alguien como ha sido por Ivana (Icardi)"

Ivana Icardi y Luifa Galesio fue la pareja revelación en "Gran Hermano Argentina 2016", el reality que condujo Jorge Rial por la pantalla de América.

Tras consagrarse Luifa como el gran ganador del juego emprendió un camino fuera de las cámaras pero acompañando a todos lados a Ivana. Después de tres años juntos y una ruptura inesperada, Luifa volvió a reconquistarla cuando ella está iniciando su relación con otra persona.

Recientemente eliminada del reality español "Supervivientes 2020", recibió la inesperada sorpresa de Luifa que se acercó hasta un estudio de televisión con un ramo de flores y un anillo a buscar reconquistarla. Ella, quedó enganchada de su entrenador en el ciclo, el uruguayo Hugo Sierra, con quien incluso avanzó la relación hasta el punto de conocer sus familias.

“¿Segunda de qué?¿De qué estás hablando, Luifa? Estoy en televisión”, expresó avergonzada. “Yo a Luifa lo quiero un montón, pero esto no me parece… Me parece muy heavy, sobre todo por respeto a mi novio, Hugo. No estás haciendo nada malo, pero no me parece que lo hagas. Está siendo sincero, pero estas cosas ya las sabía”, agregó.

Mientras seguía el ida y vuelta, Luifa le abrió una cajita con un anillo: “Esto se lo voy a dar a Ivana el día que volvamos a estar juntos, cuando se dé cuenta que esa Ivana no es Ivana. Es lo único que le puedo decir”. Incómoda, ella cerró enojada: “¿Cuáles son tus intenciones de venir a ponerme incómoda acá si tanto me querés? Luifa, si no me reconquistaste fuera de cámara, qué me vas a reconquistar ahora después de un año. Estoy enamorada, tengo novio. ¿Qué no soy yo?”.

Tras este momento que se vivió al aire en el ciclo español "Sálvame", Luifa Galesio habló por primera vez del tema en un live que hizo con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com.

"Me sentí dolido y avergonzado. No era fácil para mí ir a exponerme a la televisión española con un ramo de flores, creo que pocas personas lo hacen. Yo como sentía tantísimo amor por ella, no tenía problemas en hacer eso y mucho más. Fue una gran desilusión, no me lo merecía", comenzó diciendo el futbolista sobre el momento que vivió con la hermana de Mauro Icardi.

Luego remarcó: "Yo siempre la defendí y estuve en sus peores momentos, desde que gané Gran Hermano en 2016 siempre la cuidé y le dí el lugar que merecía en mi vida. Me duele que se diga que todo esto lo hice por dinero, siempre lo que hice es tratar de que ella esté bien dejando de lado lo mío".

Angustiado, Luifa señaló: "También me duele que digan que ella ha estado conmigo por interés. Para mí tuvimos una relación hermosa y el balance que hago de nuestro noviazgo es positivo".

Al ser consultado sobre qué hizo con el anillo que no le pudo entregar, contó: "Lo guardé. Yo soy un poco loco en ese sentido, juego a matar o morir. Siento un dolor increíble por lo que me hizo, no me lo merecía porque hice mucho por ella. Y no me arrepiento de eso, pero esperaba respeto y no este desprecio".

"Acepto que no me quiera, acepto que esté enamorada de otro, acepto todo y le deseo toda la felicidad el mundo, su familia lo sabe, pero lo que no acepto es el desprecio que me hizo dejando el ramo de flores en el piso", agregó Luifa.

Luego definió a Ivana como "una gran mujer", aunque aclaró que "no es la misma la que vi en el programa a la que conocí. Yo ahora la veo muy cambiada y de que se olvidó de quiénes estuvieron cuando ella más lo necesito".

Por último, llegaron las preguntas de los seguidores que veían el live donde casi todas las consultas eran por su relación con Ivana Icardi:

-¿Ivana fue el amor de tu vida?

Muchas veces lo he pensado, y por eso me tatué su nombre porque creí que era el amor de mi vida. Pero ojalá encuentre el verdadero amor de mi vida dentro de poco.

-¿Por qué se separaron?

Porque ella me dijo que se le había acabado el amor.

-¿Vas a tapar el tatuaje con su nombre?

Probablemente sí. Nunca pensé el desprecio que me hizo, y me lo taparé.

-¿Te sentiste usado por ella?

No me sentí usado, pero sí sentí que no se me cuidó y tampoco se me respeto.

-¿La extrañas?

Extraño a la Ivana de antes.

-¿Lloraste por ella?

Creo que en mi vida nunca lloré tanto por alguien como ha sido por ella.

