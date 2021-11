El cruce entre Yanina Latorre con el fletero de Yanina Screpante

Este jueves en Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre contó que Yanina Screpante tuvo que dejar el Penthouse, donde vivía con su ex, Ezequiel "El Pocho" Lavezzi, después de perder un juicio que la modelo le había iniciado al futbolista.

La panelista del ciclo de El Trece señaló que Screpante estaba furiosa porque había salido en los medios que había sido desalojada de la propiedad tras un revés judicial.

Yanina reveló que la información se filtró en los medios porque el fletero que realizó la mudanza no recibió el pago por sus servicios.

"El fletero habló conmigo y con varios periodistas. El fletero es un reventando y un falso porque dijo ser amigo, pero me llama y me dice que Yanina Screpante no le pagó", exclamó la angelita.

A los pocos minutos, Ángel de Brito recibió un mensaje de audio del fletero de Screpante, que estaba indignado por la información que dio al aire Yanina.

"Yo soy el dueño de la empresa que le hizo la mudanza a Yanina Screpante. Están diciendo cualquier cosa. Yo no soy ningún tirado. No digo el nombre de mi empresa porque no me itneresa. Decile a Yanina que no la conozco, no sé quién es y ella tampoco me conoce", comenzó diciendo el hombre.

"Chicos, ¡no podemos discutir con el fletero!", acotó la panelista. "Necesito que Yanina pida disculpas por lo que dijo ayer, que no pagaron la mudanza. Pagaron la mudanza, en tiempo y forma, y le dieron propina a los peone", explicó el fletero.

"Bueno, mirá, me enteré por un fletero que habían vaciado el departamento y Screpante había perdido un juicio. Y tuve la primicia", sentenció la angelita, que ratificó la versión que contó al aire en el el ciclo de El Trece.