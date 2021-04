"Cuando me cruce a Morla le arranco la cabeza", la frase del futbolista que odia al abogado y amigo de Maradona

El ex arquero Pablo Migliore estuvo en el programa 90 de Espn que conduce el Pollo Vignolo y contó allí su dura historia dentro de la cárcel cuando estuvo 40 días detenido.

Migliore estuvo preso en el penal de Ezeiza por una sospecha de encubrimiento a Maxi Mazzaro, una barra de Boca Juniors.​ Luego de cuarenta días de detención fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 500 mil pesos.

LEER TAMBIÉN El video donde por primera vez Martín Bossi reconoce la infidelidad de Laurita Fernández

"Me agarré trompadas en la cárcel. Porque vos tenés que hacerte respetar también, no por demostrar algo. No te queda otra. No se hace ronda cuando hay pelea, es un segundo y chau, se terminó. No ganás, vos lo que ganás es defenderte, sos vos, es tu vida. Ahí es dónde aprendés el sentido de la vida", expresó.

Además contó que terminó peleado a muerte con Matías Morla a quien si se cruza le "arranca la cabeza".

"Me enojé muchas veces, yo tenía a Morla de abogado y me decía que niegue. Declaraba y seguía adentro. Es tu abogado, le hice caso. Él venía acá, iba allá, a lo de Susana, a lo de Moria, hablaba de la causa, le sirvió mediáticamente, un día se me salió la cadena y le dije que no lo quería ve más y que cuando lo cruce le corto la cabeza, agarrate porque estás jugando con cosas que no tenés que hacer. Cambié de abogado, me dijo vení esto es así y a los 5 días estaba en mi casa", sentenció.

LEER TAMBIÉN Martina Soto Pose, feliz por su vuelta a la Tv con Mariana Fabbiani: "Lo que más me entusiasma es..."