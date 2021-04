El cruce del Loco Montenegro con Donato de Santis en "MasterChef Celebrity": "No tengo por qué mentir"

Hernán el Loco Montenegro no tuvo una buena noche en la cocina de "MasterChef Celebrity" (Telefe), Donato de Santis se lo hizo notar y tuvieron unos chispazos durante un su devolución.

El participante presentó una entraña con gratén de espinaca, pero no convenció al jurado y le resaltaron que no tenía queso la preparación. “Yo le puse queso sardo. Tal vez no estaba gratinado, pero estaba”, retrucó El Loco.

Fiel a su estilo y para ser más didáctico aún, Donato fue hasta la estantería para buscar los recipientes que utilizó el Loco y darle un consejo.

“Vamos a aprender algo. Si yo sé que tengo poco tiempo y tengo que emplatar acá, la próxima pone los contenedores vacíos al horno, que son aptos. Los dejás ahí…”, señaló el chef italiano a lo que ex basquetbolista respondió molesto, “Sí, están calientes. Ya está. No tengo por qué mentir".

“No estamos cuestionando lo que… Hernán, estamos tratando de transmitir algo, no solo a vos sino a los que están acá, a los que están en el balcón y eventualmente, a los que siguen en el programa”, finalizó el jurado.

