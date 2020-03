La crítica de Ricky Martin a los que no cumplen la cuarentena: "Son criminales"

El cantante se mostró muy molesto con aquellos que no son responsables en medio de la pandemia. Su palabra.

Ricky Martin señaló en las redes que "una persona que no tiene empatía, tengo que verla como criminal, porque no está aportando a la causa" en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

"Sigamos en calma, tengamos paciencia, pero no seamos ingenuos", remarcó, según la prensa mexicana.

El artista pidió a sus fans tener paciencia y no ser ingenuos ante la pandemia de coronavirus, al sugerir que no salgan de casa y no ser irresponsables ante la situación que se vive a nivel mundial.

"Qué loco todo esto, ¿verdad? Parece ciencia ficción. Y lo peor de todo es que no tenemos muchos datos y a eso añádele un toque de negación de mucha gente que no tiene ni idea de la magnitud de este problema", comentó en un video difundido en redes sociales.

Y condenó el pensamiento de muchas personas que aseguran permanecer sanas debido a su juventud. "Hay un estudio estadounidense que arrojó que en ese país, el 20 por ciento de los pacientes hospitalizados por Covid-19, van de los 20 a los 44 años", agregó.

"La única forma en que tú paras un virus es con cuarentena severa y radical, porque este virus no tiene compasión con nosotros, por lo que nuestra única protección es el aislamiento social", continuó y condenó a los que continúan en playas y las calles: "No me queda más que pensar que son brutos e ignorantes".

Fuente: EFE

LEER MÁS El Indio Solari habló del Coronavirus y la cuarentena: "Es algo para tomarlo en serio"