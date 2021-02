La crítica de María Fernanda Callejón a Matilda Blanco: "Hace un personaje que roza el maltrato, pero si se zarpa conmigo yo le freno el carro"

La semana pasada, causó sorpresa la renuncia en primera instancia de Nora Carpena quien en sus declaraciones fue lapidaria con el ciclo que conduce Andrea Politti por El Trece, "Corte y Confección Famosos".

“Yo había entrado ahí porque me interesaba y nunca había hecho un reality. Me interesó todo lo que conllevaba”, empezó diciendo la primera actriz en "LAM".

“Sentí que no me trataron bien, pero no fue por un tema de notas. No lo sentía de parte de Verónica. Yo creo que tratan mejor a los hombres que a las mujeres, en general. Eso es lo que siento, es algo absolutamente personal”, deslizó filosa Nora.

Y ahora fue el turno de María Fernanda Callejón quien, en diálogo con PrimiciasYa.com, realizó una fuerte crítica contra la jefa del taller, Matilda Blanco.

LEER MÁS ¿A qué prestigiosa actriz la apodaron "La Llorona"?

"Matilda hace un personaje que roza el maltrato, y comparto lo que decía Nora. Pero si Martina conmigo se zarpa yo la freno, le freno el carro. Igual entiendo que es un personaje para generar discordia, es así como en todo reality", señaló la participante del ciclo que produce La Flia.

Luego aseguró que los jurados Fabián Zitta, Vero de la Canal y Benito Fernández tienen preferencia por algunos participantes más que otros.

"Se nota que el jurado tiene ciertas preferencias con algunos participantes". A veces las devoluciones que hacen tratan de desestabilizar a los participantes. El jurado debe tener algún favorito", indicó.

Y por último, dijo: "Pero yo esto aprendiendo acá, escucho todo. Pero el jurado no lleva una coherencia. Y no nos pueden medir con una misma vara porque algunos saben más y otros menos, está bien son las reglas. Y lo digo a título informativo, no me estoy quejando porque estoy feliz de estar en este programa".

LEER MÁS El llanto de María Fernanda Callejón al recordar su infancia y su vínculo con el circo