Â¿CristÃ³bal LÃ³pez viajÃ³ a Misiones para encontrarse con Ingrid Grudke? Â¡MirÃ¡ lo que dijo ella!

Julián Ercolini ordenara su detención en el marco de la causa en la que está acusado de evadir $8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de su empresa OIL. Cristóbal López se entregó a fines de diciembre en el edificio Centinela de Gendarmería, en el barrio porteño de Retiro, luego de que el juez federalordenara su detención en el marco de la causa en la que está acusado de evadirde pesos del impuesto a los combustibles a través de su empresa

Pero a horas de su liberación, el propietario del Grupo Indalo aterrizó el sábado con su avión particular en el aeropuerto de Posadas y, según diversas fuentes, habría viajado a Oberá. Las especulaciones en torno a una visita a Ingrid Grudke, su ex pareja, se intensifican si se tiene en cuenta que, según diversas fuentes, apenas puso pie en el aeropuerto, López emprendió viaje hacia donde es oriunda la rubia.

Por su parte, la modelo, no quiso emitir palabra acerca del presunto encuentro entre ella y López: "No tengo porque estar explicando nada de mi vida personal. No sé por qué tanta presión", declaró. Y agregó: "Creo que hay cosas más importantes que mis sentimientos para informar".

Cabe destacar que días después de su detención, Ingrid Grudke intentó despegarse del empresario "K": "Simplemente fui su pareja. Me enamoré de una persona, conozco a una persona, tengo sentimientos, y no soy ni víctima ni culpable", dijo en un programa de TV. Y después añadió: "Estoy separada".