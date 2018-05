Cristina Tejedor: "Me conmovió escuchar mi historia con la actuación de Flor Peña"

Interpretando historias reales, actrices como Laura Azcurra, Victoria Onetto, Lourdes Cetrangolo, Marcela Ferradas, Noralih Gago, Julia Amore, Pipi Onetto, Marcela Ferradas, Susana Varela, entre otras, se sumaron al pedido por el aborto legal, seguro y gratuito.





Cristina Tejedor. Este fue el spot : Florencia Peña es otra artista que viene militando esa causa hace mucho tiempo y como parte de la campaña, actuó un crudo relato de un aborto posterior a una violación, perteneciente a la actriz

Este portal se contactó con Tejedor sobre este conmovedor relato que llevó a cabo su colega: "No sabía que iban a interpretar mi historia. Yo estoy en la campaña, pero esto no lo sabía. Todas tenemos historias, había muchas. No sabia que la mía se había elegido para un spot".





"Cuando me pasan el spot de ella para subirlo, cuando lo empiezo a escuchar, no te puedo explicar cuánto me conmoví... Fueron 40 años de callarme y ahora puedo decirlo, por estar amparada por esta lucha. Fue liberador, pero fue muy fuerte verlo", sumó la artista.

"Flor lo cuenta de una forma que sentí que era yo. Es impresionante cómo lo actúa. Lo pude ver una vez, después no lo pude ver más".