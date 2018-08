Cristina Tejedor: "Aborté sin anestesia y el médico me dijo palabras espantosas que no voy a olvidar nunca"

Cristina Tejedor, relató su dramático testimonio de cuando fue inducida a un aborto como consecuencia de una violación. El año pasado en el programa del jueves en " Intratables ",relató su dramático testimonio de cuando fue inducida a un aborto como consecuencia de una violación.

"A mí me violaron, me embarazaron y tuve que abortar", expresó la actriz, y luego recordó el momento en el que el médico, previo al aborto, no le creyó que habían abusado de ella. "Todas dicen lo mismo", había dicho el médico que le realizó el aberrante procedimiento.

Hoy, a dos días del debate en la Cámara de Senadores para legalizar el aborto, la intérprete brindó más detalles del calvario que tuvo que atravesar:

"Primero es el estigma, imaginate lo que era hace 40 años. Además, el médico que me hizo la práctica se me rió en la cara...", arrancó Cristina en el ciclo radial Por si las moscas.

"Pensaba en la guita que ganaba el tipo, hay un gran comercio detrás de todo esto... Era un departamentito de dos ambientes. El living estaba lleno de chicas. Yo fui con mi mamá y entramos a un cuarto en donde estaba la típica camilla que tienen los médicos", agregó.

Y ahondó en detalles: "Ni anestesia general ni nada... Me hizo lo que en ese momento se llamaba raspaje. Me dijo esas palabras espantosas que no me voy a olvidar nunca y que pase la siguiente... Le pagué a ese hombre que me maltrató".

"También traté por mi cuenta de hacer cualquier cosa... Me golpeaba la panza y me pegaba con todo porque quería sacármelo. Pensaba 'lo voy a odiar toda la vida'. La cabeza te estalla. De golpe todo se te hace negro: vas por la calle y no ves caras, el mundo se convierte en una pesadilla", confesó.

Finalmente, explicó por qué está a favor de la polémica legalización: "Peleo por la gente joven que necesita contención y la garantía de decidir y vivir; no quiero que carguen con el mismo estigma que yo".

