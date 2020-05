Cristina Pérez lloró al escuchar el relato de un paciente de coronavirus antes de morir

Cristina Pérez se mostró conmovida hasta las lágrimas el viernes en "Telefe Noticias".

Fue tras escuchar el fuerte testimonio de José, un paciente con coronavirus, antes de morir.

La conductora no pudo evitar las lágrimas tras ver el video grabado en un centro médico.

LEER MÁS: Diego Reinhold filoso contra Cristina Pérez: “Nunca nadie podrá explicar cómo llegó a conducir un noticiero“

El relato de José desde una cama del hospital la hizo emocionar a Cristina, quien se mostró quebrada delante la cámara.

Esta semana, la conductora había tenido un fuerte cruce al aire con Sergio Berni, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

LEER MÁS: Sergio Berni a Cristina Pérez: "Usted está muy calentita en el estudio y nosotros con el virus circulando"

"Usted está muy calentita en el estudio y nosotros con el virus circulando", le dijo el mandatario ante la pregunta de la periodista.

"Usted aludió a mí, no tiene necesidad de descalificarme para darme una respuesta, ayer había una chica que hacía 24 horas que no comía. Si me contesta no me descalifique porque yo lo estoy tratando con mucho respeto", explicó Pérez.