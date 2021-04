Cristiana Sinagra furiosa con Matías Morla: "No sé por qué ataca a mi hijo, y Maradona nunca dudó de su paternidad"

En la noche del lunes, Matías Morla rompió el silencio en "TV Nostra", el nuevo programa de Jorge Rial por América TV. Durante la entrevista, el abogado conversó sobre varios temas, entre ellos la relación entre Diego Maradona y Diego Jr.

"Me parece un chico que sufrió, que le faltó reconocimiento. Tuvo muchas dudas sobre la paternidad, hasta Diego tenía esa duda en algún momento. Se lo dijo a Junior adelante mío. Le dijo 'mirá, sé que tu mamá también estuvo con otros hermanos míos'. Y después quedó como una relación", dijo Morla.

"Con los mensajes que tengo con Junior dudando de la paternidad, que después hable mal de mí no lo entiendo. No entiendo porque es el mismo que me llamaba para que yo le compre un Mercedes Benz, o una casa. Están todos los audios", agregó cuestionando al hermano de Dalma y Gianinna.

Fue entonces que el conductor le preguntó "qué hacía Maradona cuando Diego Jr. le pedía algo". Al respecto, el letrado explicó: "Diego era un crack. Te sentaba y te decía '¿Vos qué querés? Pedíselo a Morla'. Entonces a mí me decía 'ahí te va a llamar fulano, decile que no'".

En el mismo momento en que el abogado decía estas duras palabras, Cristiana Sinagra, la mamá de Diego Jr., compartió una imagen en sus redes sociales en la que reflexionó sobre el karma. "El dolor que causamos vuelve tarde o temprano. Antes o después, todo llega", publicó.

Y este martes, en un audio exclusivo que le envió a "Intrusos", Cristiana manifestó su furia contra Matías Morla y aseguró: "No sé por qué ataca a mi hijo, Diego jamás vio un peso".

"Yo claramente no te escondo que me informaré a través de mi abogado y pondré un abogado en Argentina para tutelar mi persona porque estas son verdaderas difamaciones y por fortuna yo tengo las pruebas", señaló.

"No sé por qué motivo el doctor Morla, que con mi hijo siempre ha tenido una excelente relación, mi hijo ha sido siempre educado con todos. Siempre lo ha respetado, a la hermana, al cuñado Maxi, siempre ha tenido buena relación con todos. Mi hijo no es una persona estúpida que a priori sin prueba con las personas, no. Le quiero decir al doctor Morla que el mercedes que mi hijo ha recibido del padre se lo ha regalado en ocasión de su cumpleaños. Quisiera recordar también que por cuanto le preocupa la casa, era un regalo que el padre de mi hijo le quería regalar al niño Diego Matías porque mi hijo habitaba en una casa muy pequeña cuando el padre venía a nuestra casa a cenar ve esta casa y dice que él hubiera querido comprarle una casa más grande. Mi hijo no la pidió a la casa porque mi hijo la casa la compró solo. Mi hijo jamás ha visto un peso. El doctor Morla sabe cómo es la cosa. Esta malicia mi hijo no la merece", indica Cristiana, molesta por los dichos de Morla.

