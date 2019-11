Cristian Urrizaga: "Iniciaré una demanda por daños y perjuicios, perjudicó mi nombre y honor"

Ángel Cuello, conocido popularmente como Ángel Sesarin, denunció en la Justicia a Cristian Urrizaga por abuso sexual simple.

La información se conoció tras el testimonio del joven en el ciclo radial "El show del espectáculo" que conduce Ulises Jaitt.

"Fue en una fiesta de cumpleaños que se realizó en un boliche. Él estaba festejando su cumpleaños. Cuando estábamos en la puerta me decían que él estaba hablando y me apuntaba a mí con el celular. Cuando estábamos por entrar me dijo ‘hola rey, cómo estás’ y me tocó la pera. Ni mis amigos me tocan la cara", explicó el joven en la mencionada entrevista que fue replicada en varios medios.

Y agregó: "Yo estaba contento porque me había saludado, después le pedí una foto y ahí es donde me abraza tocándome. Después me toco la cola y me preguntó: ¿Eso come bien? Él antes le venía dando like a mis fotos de Instagram. Me shockeó y me quedé al lado de mi amigo. Adentro él se acercó a una de las que estaba en mi grupo y no sé qué le dijo. Cuando estaba bailando me miraba a cada rato. En una de esas me acerco a él, se tocó su miembro y me dijo ‘mirá rey, esto es para vos’. Me suele suceder con gente del ambiente".

Desde ese momento, Cristian U. se aguantó la angustia que le generó este testimonio, guardó silencio, y se encargó del tema directamente en la Justicia con su abogado, Carlos Pousa.

Lo cierto es que el juez que entendió desestimó la denuncia de Sesarin y el ex "Gran Hermano 2011" fue rápidamente sobreseído en la causa.

En charla con PrimiciasYa.com, Urrizaga explicó cómo se dio la resolución de la Justicia y adelantó que iniciará acciones legales contra el joven que lo denunció e investigará cómo surgió esa información.

"A dos semanas de lo ocurrido con este busca fama, que hizo una denuncia falsa, no quise dar notas porque iba por lo mediático y yo ahora voy por lo judicial. Hizo una falsa denuncia que esto lo va a tener que comprobar. Yo le voy a iniciar una denuncia por daños y perjuicios porque perjudicó mi buen nombre y honor", explicó indignado Cristian.

"El fiscal no creyó la denuncia y el juez la desestimó, estoy sobreseído de esa denuncia. Esto fue impulsado por mala gente que no tiene corazón, no tiene sentimientos", amplió.

Y destacó: "Quedé sobreseído y le agradezco al doctor Carlos Pousa. Voy a hacerle la denuncia penal correspondiente a esta persona. Tenemos la leve sospecha que esta persona fue inculcado por Ulises Jaitt y un abogado para hacer esto. Lo hicieron conmigo y con otros famosos más. Salen cosas que son cualquier cosa, ¿y cómo un medio como el de Jaitt, que es chico, lo tiene siempre como primicia?".

Y siguió muy enojado por esa información que surgió: "Todos estos casos sin pruebas y que ensucian a la sexualidad de la persona, que de última sería totalmente privado, te dejan expuesto. Ahora vamos a empezar a investigar también a Ulises Jaitt".

"No sé qué pasó esa noche. Estaba en la puerta de Goa La France y se festejaba el cumpleaños de Tomasito Suller. Este pibe me pide una foto, la saca, y me dice: te pido otra porque salió mal. Estaba medio esponjoso y a mí no me gusta eso. Y quedó ahí. Después saltó todo esto. Voy a hacer investigar a todos y en que tenga que caer en la Justicia tendrá que caer", finalizó Urrizaga.