Cristian U.: "Ivo Cutzarida me hizo bajar de la obra y por atrás hablaba mal de mí, es un traidor"

Cristian Urrizaga fue desvinculado de la obra "Felices los 4" en medio de un escándalo con su compañero Ivo Cutzarida. fue desvinculado de la obraen medio de un escándalo con su compañero





"Gran Hermano" de la pieza teatral. Todo estalló cuando se difundió un comunicado a los medios sobre la salida del exde la pieza teatral.

PrimiciasYa.com se contactó con Cristian quien explicó sobre este tema: "Se lo dije al productor después de este comunicado: mi problema es con Ivo Cutzarida quien fue quien me hizo bajar de la obra. Por celos, por una cuestión de impotencia por Tamara (Bella).... Y un montón de cosas más". se contactó conquien explicó sobre este tema:



"En la casa de Rodolfo, el productor, hicieron un asado y él (Ivo) se agarró fuerte en discusión con la mujer de Federico, otro de los productores, porque Ivo empezó a hablar mal de las mujeres y la mujer le salió al cruce. Esto está de testigo Rodolfo, que es el productor ejecutivo de la obra, y su mujer, que me contaron lo que pasó. Yo a ese asado no había ido".





"La gente ahora piensa que a mí me desvincularon y que no se van a hacer cargo del contrato. Así que ahora tendrán que hacerse cargo. El productor ejecutivo Roberto Lepore está afuera y ni estaba enterado de este comunicado, que él me dijo que lo habrá hecho Ivo con su jefa de prensa, que ni sé quién es, ahora tendrá que hacerse cargo del contrato", fundamentó Cris.

"La bronca mía es que Ivo conmigo era copado y trataba de ayudarme, su personaje lo había acomodado a criterio de él. La obra estaba basada en lo que había reescrito Gustavo y no coincidía con lo original. Yo me tenía que ir adaptando y reescribieron toda la obra entre Gustavo y otro actor. Entonces yo empecé a estudiar la obra 20 días después de que empezaron los ensayos. Era todo un quilmobo. Ivo le ponía gana pero por atrás hablaba mal. Los productores me contaban que me mataba por atrás. Es un traidor", finalizó.