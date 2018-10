Cristian Aldana rompió el silencio desde la cárcel: huelga de hambre y defendió a "Onda Vaga"

"El otro yo", Facebook para exponer su situación en la cárcel y defender a los músicos de "Onda Vaga" acusados de abuso. Mientras espera la resolución del juicio en su contra por siete casos de abuso sexual contra menores, el ex cantante de Cristian Aldana , utilizó su cuenta enpara exponer su situación en la cárcel y defender a los músicos deacusados de abuso.

"Hoy la escena Musical Independiente de Argentina sufre una persecución inimaginable. Yo no soy un violador ni un abusador ni un golpeador. Entré al penal de Marcos Paz el 24 de diciembre del 2016 y desde ese momento veo como El Otro Yo, Salta la banca, La Mississippi, Boom boom kid, Jauría, El Mató y ahora Onda Vaga - grupos políticamente incorrectos que no se dejan dominar por patrones comerciantes esclavizantes de la industria musical, y que por lo tanto, somos un mal ejemplo para una idea de sistema capitalista y oligarca- quieren desprestigiar la elección exitosa de ser un grupo musical independiente. Hoy somos perseguidos, desprestigiados, vulnerados y estigmatizados. Les pido a mis colegas que no tengan miedo. Salgan a hablar. Defiendansé. No dejen que nos roben y pisoteen nuestros ideales", escribió Aldana.

El ex cantante lleva adelante una huelga de hambre desde hace dos semanas y denuncia que no está teniendo "un juicio justo".





Y siguió: "Yo fui víctima de una persecución mediática dirigida y disparada desde la redes sociales y luego, exaltada desde los medios de comunicación masivos".





"Pido por mis colegas, hoy le tocó a Onda Vaga, ¿quién sigue en la lista?. Ninguno está exento de estos tipos de ataques. No permitamos que este sistema mercenario y capitalista utilice la lucha feminista para cometer atentados ilícitos y encarcelar a la música independiente. Nos persiguen los mismos que nos persiguieron siempre. A los que siempre nos enfrentamos con la UMI, y a los que hoy seguimos resistiendo. No dejemos que con esta excusa manipulen nuestra libertad y la de todos los artistas", resumió el músico.