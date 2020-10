Crisis: la Obra Social de Actores puso en venta su sede para afrontar las deudas

La noticia de que finalmente habrá temporada de verano teatral en Mar del Plata fue muy buena para el sector pero este viernes se conoció una mala para los artistas.

La Obra Social de Actores (OSA) puso en venta su sede para pagar sus deudas causadas por los siete meses de cese de actividades por la cuarentena.

Las autoridades de la entidad informaron que continúan en tratativas con el Estado para que les otorgue una ayuda económica en medio de esta grave situación económica.

“Durante estos últimos tiempos hemos comunicado en varias oportunidades la difícil situación que atravesamos y cómo día a día se agravaba. En abril, a un mes de comenzada la cuarentena, no sabíamos si llegaríamos a funcionar al día siguiente. Llegamos hasta octubre a fuerza de administrar a cuentagotas los recursos, sin dejar de dar las prestaciones requeridas, extremando al máximo todas las gestiones posibles para hacer frente a la situación. Las prestaciones de farmacia tuvimos que darlas por reintegro porque priorizamos el pago de las clínicas, drogas vitales y todo lo que implica riesgo de vida”, comienza el escrito de la obra social, que cuenta con la firma de sus máximas autoridades.

Y detallaron que han pedido créditos a diferentes entidades bancarias, pero siempre recibieron respuestas negativas. La prestadora de Actores “tiene 850 afiliados jubilados y una mayoría de afiliados con aportes intermitentes”.

“Cuando un afiliado se atiende en un hospital público, tanto nacional como municipal, no es gratis. El hospital público envía la factura por los servicios brindados a la OSA. La medicación que provee el hospital también la paga la OSA. Les pedimos comprensión cuando no se puede acceder a solicitudes especiales, porque cada caso se evalúa clínicamente y no hay privilegios ni diferenciaciones para nadie”, se informó.

Por esto las autoridades tomaron la decisión de “Vender el edificio de la OSA para pagar parte de la deuda prestacional y, por supuesto, continuar con las gestiones frente al Estado para que nos otorguen una ayuda que permita garantizarles la salud a todos los afiliados”.