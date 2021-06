Cris Morena reveló que Luis Miguel quiso seducirla: "Me dijo que..."

Cris Morena estuvo anoche con Jey Mammon, en "Los Mammones", en el prime time de América TV.

La actriz y productora fue invitada al piso del programa para celebrar los 30 años de "Jugate conmigo", uno de sus programas más exitosos que puso en el aire en la pantalla de Telefe.

Allí, Cris recordó la vez que Luis Miguel quiso conquistarla cuando viajó a entrevistarlo para su recordado programa.

“Entrevisté a mucha gente. Luis Miguel me invitó a Los Ángeles”, comenzó diciendo. “Este muchacho no respeta nada”, acotó Gabriel Schultz, en relación a que la productora estaba casada por aquellos años con Gustavo Yankelevich. “Pero vale la pena que no respete, en algunos casos”, remató con humor.

“Me miraba a los ojos, me cantaba canciones y muchas cosas”, rememoró, para terminar confesando que en aquella nota que le realizó el cantante fue muy directo con ella. “Yo le dije que estaba casada y me dijo ‘no me importa nada’”, confesó, picara.

