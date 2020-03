Cris Morena lloró al contar cuando le pidieron que incluya a chicos con síndrome de Down en sus historias

Cris Morena se quebró esta tarde en "Cortá por Lozano", Telefe, al recordar un momento que vivió.

En un momento de la entrevista, la productora recordó la vez que conoció a una mujer y que ésta le reclamó por qué no incluía a personas con síndrome de Down en sus programas.

LEER MÁS: El conmovedor mensaje de Cris Morena a 9 años de la muerte de Romina Yan

"Me voy a emocionar ahora por algo que es muy importante", dijo Cris. Y siguió: "Me acuerdo que estabamos en San Martín de los Andes comiendo en un reataurante. Estaba saliendo, me para una persona y me dice: 'Cris, necesito decirte algo muy importante'".

LEER MÁS: Repudio a Cris Morena por un video de Luisana Lopitalo haciendo un streaptease a los 15 años

Y continuó: "Me dijo: 'Mirá yo tengo una hijita down y me encantaría que vos en tus programas pudieras poner un chico down'".

"A mi me llamó mucho la atención ella y sus formas, en cómo me lo dijo. Desde ese momento ya pasaron 13 años que estamos juntas en todo", indicó emocionada.