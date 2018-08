Cris Morena deschavó a la China Suárez con un recuerdo sobre su noviazgo con Nico Riera

Vive Ro, el show que se realizará en homenaje a Gran Rex, el próximo 5 de septiembre, Fundación Sí. En el marco del estreno de, el show que se realizará en homenaje a Romina Yan en el teatro, el próximo 5 de septiembre, Cris Morena pasó este lunes por Cortá por Lozano para hablar del emotivo evento que se realizará a beneficio de la

"Quería agradecerte por haberme elegido en ese casting con mis diez años, aunque era muy soebreactuada, no sé cómo me elegiste. Gracias a vos y tus programas me di cuál era mi vocación, mi pasión. Estoy feliz que la vida nos haya reencontrado ya de más grandes", le dijo con cariño la mujer de Benjamín Vicuña, y Cris Morena no pudo evitar la emoción.

"Amo a esa mujer, la quiero mucho. Con todas tus caprichos, tus locuras, no sabés lo que te quiero Eugenia. Y cuando ella habla me acuerdo de todas las que hizo", expresó Cris, conmovida por las palabras de la China.

Por supuesto, la animadora invitó a Cris a relatar un ejemplo: "Acordate... ¡que no escuche Benja! Acordate con Tacho", arrancó Morena, en referencia al romance que por aquellos tiempos vivieron Suárez y Riera.

"Eran dos fuegos. Me acuerdo los gritos en el pasillo. Yo decía '¿por qué esta tanada?'", continuó Cris.

"Me encanta la familia que armó, sus dos hijas que son bellas y me encanta que esté conmigo ese día. Hay ciertas personas que necesito que estén a mi lado", concluyó.

