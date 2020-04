Crece la pelea: tras los dichos de Tinelli, Clarín lo acusó de usar consignas K

Marcelo Tinelli salió a disparar contra el Grupo Clarín. Cansado de una sumatoria de artículos críticos a su figura publicados en el diario Clarín, el conductor denunció que es víctima de un “hostigamiento” y de un “ataque sistemático” de parte del multimedios que lo contrata desde hace años para la realización de "ShowMatch".

“No llego a entender el por qué de tanto hostigamiento. En 2006, cuando fue el Mundial de Alemania, me pasó lo mismo. No lo puedo creer y me parece muy injusto. No está bueno seguir mintiéndole a la gente de esa manera. ¿Clarín miente? Sí, y esta vez el título lo pongo yo”, afirmó en declaraciones a Luis Novaresio en Radio La Red (AM 910).

Y arrojó: “Si yo me pusiera a hablar de las denuncias que tiene el Grupo Clarín, no termino el día".

LEER MÁS Estas son las últimas notas de Clarín que despertaron la furia de Tinelli y reavivaron la pelea

Las declaraciones de Tinelli contra el Grupo Clarín fueron consecuencia de la publicación de hoy en el diario de un artículo que da cuenta de que el conductor está siendo investigado por "hacerse llevar una valija a Esquel en un avión privado que figuró como ‘vuelo humanitario’”.

Tras lo manifestado por el empresario, Clarín redobló la apuesta y realizó otra nota con un titulo polémico. "Tinelli se enojó y usó una consigna K: "Clarín miente", indicó el diario.

"Pese a mostrar su enojo, Tinelli en ningún momento de la charla hizo referencia a la denuncia en la Justicia, y solo habló de Clarín", remarca el medio dentro del artículo contra Marcelo.

LEER MÁS El inicio de la guerra entre Tinelli y Clarín: Año 2006, mundial de Alemania, primer roce fuerte