Covid-19 positivos en "El precio justo": Lizy Tagliani enfrentó las críticas por llevar famosos a su programa

Los resultados positivos de coronavirus de Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese tras su visita al programa "El precio justo", Telefe, fue el tema del miércoles a nivel televisivo.

Durante las útimas horas, Lizy Tagliani respondió a través de Twitter a algunas críticas que recibió tras los casos que se conocieron.

"Bueno claro, de echo pagamos el hisopado porque al no tener síntomas no te lo hacen solo correspondía aislarse pero dijimos hagamos así llevamos tranquilidad... y mira el caos... pienso menos mal que un compañero tuvo síntomas", aclaró Tagliani.

Y remarcó ante otro comentario: "Nunca tuve ningún síntoma... ayer me hicieron el segundo hisopado y al sr. Le llamaba la atención que no tenga nada de nada... ni un poquito o al menos no lo percibí...".

“¡Qué ganas de querer enfermarse eh! Cuánta irresponsabilidad. No veo lo esencial del programa”, le cuestionó un usuario. Y ella respondió a pura ironía: “En este momento el centro de atención al momento no está disponible aguarde en tuiter por favor”.

“Lo que ganaron los que fueron al precio Justo fue pegarse el covid”, lanzó otro, y la conductora lo cruzó: “Y se lo dimos en el acto”.

Durante las últimas horas Lizy, que también está afectada por el virus, respondió varios mensajes de sus seguidores sobre el tema ya que muchos cuestionaron la cantidad de famosos que visitaron su programa en medio de la pandemia.