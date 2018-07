Coty Álvarez se separó y se enteró que estaba embarazada: "Se me pasó por la cabeza el aborto, pero no pude"

"Este video realmente me marcó. Hace un par de meses ya recién separada y recién mudada feliz por comenzar mi nueva etapa, bailando en mi espejo recién bañada y con las pantuflas de perro que me prestó mi amiga", explicó la modelo.

Una publicación compartida de Coty Alvarez ❣️ (@cotyalvarez) el 14 Jun, 2018 a las 5:34 PDT







"No pasó ni una semana y me enteré que estaba embarazada de casi 1 mes y piquín... Imagínense mi angustia y mi crisis porque recién me había separado y mudado, no deseaba ser mamá soltera y tampoco creía que era el momento", añadió.





"Justo en el momento en que se debatía el aborto, se me pasó por la cabeza... Pero no pude, sólo comenzó a llenarme más y mas de amor. Ya no sé si estoy soltera, casada o en pareja pero si tengo al mejor papi que mi hijo pueda tener (hoy ya estoy de 3 meses y medio)", cerró la ex GH con valentía.