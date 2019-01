Coty Álvarez, ex "Gran Hermano 2011", fue mamá: el tierno video con su bebé

En julio de 2018 Coty Álvarez, exparticipante de "Gran Hermano 2011", contaba que estaba embarazada de 3 meses de quien era su expareja, el empresario Martín Fascetto. Y en los últimos días a través de su cuenta de Instagram, acaba de presentar a Tiziano, su bebé.





"Y así nací, mi primer día fuera de la panza de mamá. Me adelanté dos semanitas porque no aguantaba las ganas de conocer a mamá", escribió Coty, junto una de las tiernas fotos que compartió amamantando a su hijo.





Mamá primeriza, la modelo mostró con toda felicidad fotos y hasta un video del bebé: "Acá mi primer día en casa muy relajado. Ay, por favor. ¡Mi bombóncito me tiene loca, no puedo despegarme, no puedo dejar de sentir tu olorcito, sentir el el olorcito de tu respiración me tiene loca de amor y lo mimoso que sos! Estalló de amor", comentó, sobre sus primeras sensaciones.





Y en otro de los posteos, indicó: "Exploto de amor ???? esa sonrisa me derrite !! Sos tal cuál te soñé y más !!! Gracias!".