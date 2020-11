Coti Sorokin pidió un bozal legal para su ex Valeria Larrarte

La mujer, con la que el músico estuvo 25 años de casados y cuatro hijos, se sorprendió al enterarse que está en pareja con Cande Tinelli. Habló mucho y ahora el músico no quiere que opine más de él.

Coti Sorokin y Valeria Larrarte se separaron este año y enfrentaron un millonario divorcio. La pareja estuvo 25 años junta y tuvieron 4 hijos y compartieron muchas cosas, viajes, recitales pero se terminó el amor y no de la mejor manera.

En noviembre Coti dio un recital al aire libre en un autocine, fue Cande Tinelli se piropearon por las redes y nació el amor. Una semana después ambos viajaron a Mendoza para disfrutar de los viñedos que tiene el músico allá.

Pero acá la que se enteró por los medios de la nueva relación fue Valeria, que no le gustó nada y no dudó en decirlo. "Me sentí un poco decepcionada ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre la familia", reconoció Valeria.

"No se cuidó a mis hijos menores en este caso, que se enteraron por las redes y me sentí muy defraudada. Es nada más que eso. No tiene que ver con el despecho ni nada porque ya estamos divorciados. Es algo que ya se masticó. Es eso nada más: decepción". agregó.

Coti siempre tuvo un perfil bajo e incluso en sus últimas entrevistas se negó a hablar de Cande, por eso quiere que su ex no vuelve a hablar de él o su nueva pareja. Ana Rosenfeld, representante legal de Larrarte, contó: "Recibimos un bozal legal, una mordaza", en Los ángeles de la mañana, El Trece.

"Terminó de una manera normal, como termina cualquier divorcio, firmándose. Ahora bien, lo extraño de todo eso y me parece que hay que hacer hincapié es que cuando recién empezamos el divorcio recibimos un bozal legal, una mordaza. De una. No se puede creer”, dijo la abogada.

"Este es el nombre de fantasía (que se le da), pero literalmente el Código Civil prevé una medida cautelar que te dice que te abstengas de hablar, de decir o de mostrar alguna foto. Sobre todo cuando hay menores, es cautelar", explicó Ana.

"El divorcio terminó, lo económico está arreglado. Lo único que sí es que apelé al bozal legal, porque yo entiendo que el bozal legal puede ser una medida preventiva cuando en realidad la otra persona va a hablar del otro, que lo puede lastimar”, añadió.

