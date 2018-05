Gonzalo Costa es transformista y gracias a su ácido sentido del humor se abrió paso en el espectáculo. es transformista y gracias a su ácido sentido del humor se abrió paso en el espectáculo.





Pero el humorista sigue en pie de guerra contra la obesidad. Tras someterse a una operación, bajó más de 50 kilos. Renovada, espléndida, habló con absoluta sinceridad en diálogo con PrimiciasYa.com.





"Ante esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano... Y ya pasaron 5 meses desde que crucé la puerta de mi nueva vida. El 1 de diciembre me operé. Y la foto de la izquierda es la que me saqué antes de internarme. Más allá de los kilos que dejé y perdí en éste camino hay una construcción todavía en proceso", indicó.





"La salud, el límite de la belleza, el buen vivir. Y mirarme todo el tiempo para descubrirme. Yo temía saber que había debajo de toda esa muralla que había construido desde que tenía 5 años, esa armadura que ya oxidada elegí sacarme. Más de 50 kilos menos, "te sacaste una persona de encima" sí, es cierto. Me saqué la persona que me postergaba y engullía constantemente. Ahora soy "una oruga que quiso ser mariposa antes de morir" como dice el tango", destacó.

costa 1







"En todo el proceso pre cirugía, dieta líquida, quirófano, fistula y por fin el alta claro que no todos los días fueron de sol. Mi cuerpo mi piel y mi pelo son jirones. Claro que estoy pagando 30 años de descuido y excesos. En algún momento había que pagar el banquete. Pero hoy mi vida es un puñado de primores. Y que más me da. Ya vendrán los tiempos de hacer chapa y pintura. 150 días post bypass gástrico. Esto sí que es una celebración, un brindis. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias. Y de nuevo gracias", finalizó Costa.





Cabe destacar que Costa volvió al Maipo Kabaret con una tercera temporada de "¡Yo no hablo asi!" con localidades agotadas cada noche.





Las entradas se encuentran a la venta para los días martes a las 20.30hs y los viernes a las 23.30 pueden adquirirse todos los días ya sea en la boletería del teatro (Esmeralda 443) de 10 a 20hs o bien por teléfono llamando desde todo el país a Plateanet (54-11) 5236 3000.