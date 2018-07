Costa contó su fuerte historia de vida: "Papá murió hace 13 años, pero me parece que fue ayer"

"Me empecé a pintar a los 13 años. Tengo 37, así que mi infancia y adolescencia fue difícil. Nada más desagradable de no saber quién sos". Costa , actor transformista, contó su fuerte historia de vida y conmovió a todos los presentes:

costa 1.jpg



"Me maquillaba desde los cinco años, le robaba a mi mamá maquiillaje. En casa no querían, entiendo que era fuerte para ellos. Papá murió hace 13 años, pero me parece que fue ayer", agregó.





"La mujer, en la sociedad del patriarcado, está para ser madre. Yo soy lo que quiero ser a la hora que sea. Hay gente que a mí me la hizo difícil pero no guardo rencores", consideró.



contó su emotiva historia de vida el domingo enpor, el ciclo que conduce Luis Novaresio