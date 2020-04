Qué cosas descubrió en cuarentena Nico Vázquez de Gimena Accardi que lo "reenamoraron"

Son días especiales para Nicolás Vázquez; a fines de marzo, su hermano Santiago, fallecido en 2018 mientras estaba de vacaciones en Punta Cana, hubiese cumplido 31 años.

Nico debió postergar las fechas de la gira de la obra "Una semana nada más" que fue un suceso teatral impresionante en calle Corrientes.

Y en una entrevista profundizó sobre el problema de salud que derivó en su alojamiento en un centro sanitario: “La infección fue tremenda y el tratamiento con medicamentos muy intenso. Así que me estoy cuidando bocha. Casi no salgo de mi casa. En los últimos 10 o 12 días creo que salí una sola vez a comprar algo y volví casi corriendo”.

Luego, más reflexivo, opinó que “esta cuarentena me sirvió para conocer a otra Gimena. A la Gimena cocinera, que es una fenómena realmente. Nosotros por nuestros laburos somos de pedir mucho delivery, y ahora, como tenemos más tiempo, ella empezó a sacar ese recurso que es impresionante. Está haciendo cosas que no se pueden creer. Incluso postres, el helado casero le sale fenomenal. Después de trece años me estoy reenamorando de esta Gimena que no sabía que existía. Yo solo soy bueno en la parrilla. Y me ocupo del jardín, de lo que hay afuera”.

Sobre la psicosis general que ha despertado el coronavirus y la complejidad del cuadro de situación, Vázquez confesó que “al principio, Gimena estaba muy asustada. Pero cuando yo ya estuve en casa se fue calmando. Miramos muchas series y películas. Una serie que recomiendo es Poco ortodoxa: es maravillosa. También volvimos a jugar al chinchón. Desde la época de mi abuela que no jugaba. Lo que liga Gimena es increíble. Después de tomarnos un vinito nos damos espacios para tener charlas profundas que nos debíamos hace rato. Y en el sexo me dio por el lado loco”.

